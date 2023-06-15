تكريم محرز وبن رحمة وبلعيد من طرف لاعبي الخضر

استقبل لاعبو المنتخب الوطني زميلهم رياض محرز بطريقة جد رائعة بالمركز التقني بسيدي موسى تبعه تكريما خاصا له.

كما كرّم زميله في المنتخب سعيد بن رحمة بعد تتويجه بدوري المؤتمر الاوروبي بعد التتويج رفقة ناديه ويست هام.

إلى جانب ذلك، تم تكريم لاعبي اتحاد العاصمة الذي تقدمهم زين الدين بلعيد ومحيوص بعد الفوز بكأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وكان لاعبو الخضر بانتظار حضور محرز للقيام بذات الخطوة، بالرغم أن زملائه المتوجين كانوا حاضرين منذ أول يوم من التربص لتكتمل الفرحة.

وكان محرز قد إندمج رفقة زملائه في الحصة التدريبية التي جرت اليوم على الساعة الخامسة ونصف بالتوقيت المحلي بالملحق التابع لمركز سيدي موسى.

و تستعد الكتيبة الوطنية بالمركز التقني لمباراة أوغندا التي ستجري يوم 18 جوان المقبل استعدادا لـ “الكان” المقبل.

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