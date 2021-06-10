تكريم مخترعي لقاح “سبوتنيك–V” الروسي

تم تكريم العلماء الروس، الذين طوروا لقاح “سبوتنيكV“، لقاء إنجازاتهم البارزة في مجال البحوث العلمية.وحسب مساعد الرئيس الروسي، أندريه فورسينكو، فإن الحائزين على جائزة الدولة الروسية، هم العلماء في مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية.

ويتعلق الأمر بكل من ألكسندر غينسبورغ، ودينيس لوغونوف، وسيرغي بوريسيفيتش.وأكد ذات المتحدث، إن هؤلاء الخبراء، يستحقون بلا شك منح الجائزة والاهتمام من قبل الجمهور.

وجاء في مرسوم أصدره الرئيس الروسي، بشأن منح تلك الجائزة أن علماء الأحياء، ألكسندر غينسبورغ، دينيس لوغونوف، سيرغي بوريسيفيتش منحوا جائزة الدولة لقاء وضع وتطبيق لقاحات مؤتلفة فعالة ضد حمى إيبولا وعدوى فيروس كورونا.بالإضافة إلى تطوير أنظمة توصيل الكاسيت الفيروسي بتقنية التصميم مع إدخال جين البروتين السكري لفيروس إيبولا وجين البروتين SARS-CoV-2 S “.