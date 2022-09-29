تكريم والد بن حمودة قبل انطلاق لقاء المحليين أمام السودان

قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتكريم عائلة اللاعب الدولي الراحل، بلال بن حمودة، قبل انطلاق المواجهة الودية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام السودان.

حيث دخلت عناصر الخضر موقعة ملعب ميلود هدفي بوهران بقمصان تحمل صورة اللاعب الراحل مع عبارة لن ننساك بلال.

إضافة إلى تسليم والد لاعب اتحاد العاصمة الراحل قميص للمنتخب الوطني يحمل رقم نجله الفقيد 26 وإسمه.

قبل أن يتم الوقوف دقيقة صمت ترحما على اللاعب الذي وافته المنية شهر جوان الماضي إثر حادث مرور أليم.

في حين أعطى والده ضربة انطلاق المواجهة الودية تحت تصفيقات الحضور.