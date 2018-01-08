قرّرت وزارة الثقافة، تكريم عدد من الفنانين و الوزراء المصريين، عوض تكريم الكتّاب الجزائريين على هامش “معرض القاهرة الدولي للكتاب” في دورته الـ 49.

إذ وقع اختيارها على عدد من الفنانين والمسؤولين عِوَض تكريم الكُتّاب الذين يفترض أن مناسبة معرض الكتّاب تخصّهم.

وتضمّ قائمة المكرّمين المخرج المصري الراحل يوسف شاهين ، الذي قدّم للعالم سينمائياً شخصية المجاهدة جميلة بوحيرد.

كما سيتمّ تكريم الممثّل عزت العلايلي الذي جمعته الكثير من الأعمال السينمائية مع جزائريين.

كما تقرّر تكريم وزير الثقافة المصري،و عدد من النقاد و الوزراء السابقين .

وقد أثارت القائمة التي أعدتها الجزائر تساؤلات عديدة لدى الكتّاب المصريين والجزائريين على حد سواء.

لا سيما أن المناسبة تتعلق باستضافة الجزائر كضيف شرف، في معرض من المفترض أنه يحتفي بالكتاب وليس مهرجاناً سينمائياً.

أو مناسبة سياسية من تلك التي تعنى بالسياسيين والصحافيين .

يشار إلى أنّ “معرض القاهرة الدّولي للكتاب”سينطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويستمر حتى الـعاشر من فيفري، كما استقرّ المنظمون على اختيار الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي شخصية دورة المعرض هذا العام.