تكريم 10 طلاب فائزين في مسابقة كتابة الرسائل 2020

تم أمس الإثنين، تكريم 10 طلاب فائزين، في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل باللغتين العربية والأمازيغية 2020.

ونظم حفل عن طريق الفيديو عن بعد بين العاصمة و9 ولايات من الوطن.

ويأتي ذلك، في إطار الطبعة الـ49 من المسابقة الدولية لكتابة الرسائل، والتي سيتم تنظيمها من قبل الاتحاد البريدي العالمي.

وحضر حفل التكريم، كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، ووزير التربية، محمد واجعوط، والمندوبة الوطني لهيئة حماية الطفولة، مريم شرفي.

وتم اختيار في هذه المسابقة، 10 مؤلفات رسالية مكتوبة باللغتين العربية والأمازيغية، وكان موضوعها الرئيسي لهذا العام “اكتب رسالة إلى شخص بالغ حول العالم الذي نعيش فيه”.

وفاز بالجائزة الأولى الطالب عبد القادر بومعزة من ولاية الأغواط، الذي بعث برسالة باللغة العربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة يدعوه فيها لتعزيز السلام في العالم والقيام بالمزيد لحماية الأطفال.

وسيمثل فائز الأغواط، الجزائر في المسابقة النهائية للاتحاد البريدي العالمي.

وعاد المركز الثاني، للتلميذة نهال العيسوب من سكيكدة والمركز الثالث للتلميذة نزار تسعديت من تيزي وزو.

وأشاد بومزار بجميع المشاركين في المسابقة الوطنية الذين تجاوز عددهم 12000 شخص.

للإشارة تم نشر ملصقات تحتوي على قواعد المسابقة عبر 4000 مكتب بريدي و 27000 مؤسسة تربوية.