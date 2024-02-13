تكريم 18 فائزا في برنامج جيل سياحة

كُرّم ثمانية عشر شابًا و شابة من 13 ولاية خلال حفل توزيع الجوائز للفائزين في برامج جيل سياحة والذي نُظّم من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر.

وتمّ تخصيص جوائز “جيل-سياحة ” و”فكرة-ف-السياحة” من خلال فئاتها الخمس (EU4Green, EU4Her, EU4Heritage, EU4DIGIT و EU4Genius). للشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة سواءًا كانوا رواد أعمال، حرفيين، شركات ناشئة أو أصحاب الأنشطة المبتكرة. في قطاع السياحة أو سلسلة قيمته، بالإضافة إلى حاملي أفكار المشاريع الابداعية في نفس المجال.

يشار أن برنامج جيل-سياحة من تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والجزائر لصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية. بقيمة 10.5 مليون أورو، يشجع توظيف وإدماج الشباب في قطاع السياحة وسلسلة قيمته.

من جهته، أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت، بـ “الموهبة والإبداع وروح المبادرة” للشباب في الجزائر.

كما أكد أن تفوّق الفائزين الثمانية عشر كان بأفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الأصلية. التي تساهم في تعزيز سياحة مستدامة ومسؤولة بيئيًا.

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