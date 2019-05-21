تكريم 25 يتيما ببابا حسن في الجزائر العاصمة

كرمت الجمعية الخيرية “كافل اليتيم” ، سهرة أمس الاثنين، 25 يتيما، ببلدية بابا حسن، بالجزائر العاصمة، تم اختيارهم من بعض البلديات المجاورة.

وحسب الإذاعة الجزائرية، أقيم هذا الحفل التكريمي، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم الإسلامي، والذي أقره وزراء خارجية التعاون الإسلامي، في عام 2003، بكوناكري.

وحضر الحفل مجموعة من الإطارات، من مختلف القطاعات وأطياف من المجتمع.

وتم تكريم هؤلاء اليتامى، بمنحهم هدايا رمزية، وتكريمات خاصة.

وشهد الحفل مداخلات لبعض المختصين، أكدوا خلالها، أهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع كقيمة حضارية.

ودعا الحاضرون، الحكومات الإسلامية، للإهتمام أكثر بهذه الفئة، والتي يزداد عددها، بمناطق النزاع بالوطن العربي والإسلامي.