تكريم 31 حافظا وفائزا بمسابقات رمضان الكريم في عنابة

كرّمت اليوم الأربعاء، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عنابة، الفائزين في المسابقات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، والبالغ عددهم 31 فائزا بالمراتب الأولى في المسابقات الثمانية.

وأوضح جمال عمي مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة ل”النهار اونلاين”، أن أغلب المسابقات تم تنظيمها في ظروف استثنائية هذه السنة بسبب فيروس كورونا، وقد شارك فيها المتسابقون عن طريق وسائط التواصل الإجتماعي على غرار مسابقة مقرئ بونة وأحسن قراءة قرآنية للصغار وأيضا مسابقة أحسن آذان وأحسن قراءة شعرية، كما تم أيضا تنظيم بعض المسابقات لفائدة الأطفال البراعم على غرار مسابقة براعم المدارس القرآنية وتكريم الخاتمين للقرآن الكريم وأشبال القرآن مع تكريم موظفي قطاع الشؤون الدينية.

وأشرف والي عنابة جمال الدين بريمي على حفل التكريم الذي تم خلاله توزيع جوائز قيمة متمثلة في مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر ولوحات إلكترونية.