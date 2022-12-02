تكريم 32 باحثا جزائريا نظير مساهماتهم العلمية

تم بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بالجزائر العاصمة، تكريم 32 باحثا جامعيا جزائريا فازوا بجائزة “سكوبيس” الخاصة بالباحثين. وهذا اعترافا بمساهماتهم العلمية في عدة مجالات خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

وأوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد بوهيشة، أنه “من بين 32 باحثا فائزا بالجائزة. يوجد 12 لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة”. مشيرا إلى أن اختيارهم إستند على التصنيف في قاعدة بيانات فهرسة “سكوبيس”. مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المقالات المنشورة في تخصصات علمية مختلفة كان لها تأثير في عدة مجالات.

وأشار بهذا الخصوص الى أنه تم خلال نفس الفترة “الـ5 سنوات الأخيرة، نشر ما لا يقل عن 105.000 بحث ومقال علمي حول عدة مواضيع من بينها البيئة، الصيدلة، الهندسة، الطاقة، التسيير وعلوم الاحياء.