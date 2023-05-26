تكريم 5 مجاهدات من “المالغ” إبان الثورة التحريرية

كرّمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، خمس مجاهدات من وزارة التسليح والإتصالات العامة “المالغ” إبان الثورة التحريرية.

ونظمت مراسم التكريم ضمن الفعاليات المخلدة لستينية إسترجاع السيادة الوطنية. حيث شملت التكريمات كل من المجاهدات يمينة شلالي، خديجة بريكسي، مليكة حجاج. بالإضافة كذلك إلى رشيدة ميري ويسي عوالي. اللائي التحقن بصفوف جيش التحرير الوطني وهن طالبات، ضمن هياكل الثورة الخاصة بوزارة التسليح والاتصالات العامة. وأدين دورا حاسماً في مختلف مراحل الكفاح المسلح على كافة الصعد تحت قيادة المجاهد عبد الحفيظ بوصوف.

من جهته أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على دور هؤلاء المجاهدات وتضحياتهن في سبيل إسترجاع السيادة الوطنية. مذكراً في هذا الشأن بتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية، الذي أكد أنّ “المرأة الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة كانت مثالا للشجاعة، مكافحة ومناضلة وفدائية”.

كما أضاف ربيقة أنّ نضال المرأة الجزائرية إتسم بالجدية في بناء الدولة الحديثة ومواجهة تحديات المستقبل. مشدّدا على أنّه من واجب المرأة اليوم أن تواصل على نهج الشهيدات والمجاهدات بصيانة أصالتنا وصقل أجيالنا الصاعدة. وهو ما يتجسد اليوم بكل روح وطنية في ظل الجزائر الجديدة.

من جانبه، إستعرض رئيس الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات العامة، الوزير السابق والعضو بمجلس الأمة، دحو ولد قابلية. مسار ودور وزارة التسليح والإتصالات العامة خلال كل فترات الكفاح المسلح. خاصة فيما تعلق بتركيبتها البشرية في ظل قيادة المجاهد الراحل عبد الحفيظ بوصوف.

كما أبرز الدور الذي قامت به المجاهدات عضوات الوزارة آنذاك وتكوينهن سياسيا وعسكريا في جهاز الإتصالات أثناء الثورة. مشيدا بشجاعتهن وإصرارهن على التواجد في الصفوف الأمامية للكفاح من أجل تحرير الوطن.

وعرف الحفل التكريمي عرض شريط وثائقي حول دور المرأة في ميدان التسليح والإتصالات العامة إبان الثورة التحريرية من إنتاج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

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