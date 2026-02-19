تكلفة الحج..اليوم آخر أجل للدفع

ذكّر الديوان الوطني للحج والعمرة، أن اليوم الخميس المصادف لـ19 فيفري آخر أجل من أجل دفع تكلفة الحج. التي بلغت هذا الموسم 82 مليون سنتيم.

وأشار ديوان الحج في منشور له عبر الفايسبوك “19 فيفري 2026م في الساعة 15:30. آخر أجل لاستكمال جميع الإجراءات الإدارية والصحية والمالية.” كما دعا إلى الإسراع في إتمام كل الإجراءات ومتابعة حسابات الديوان لكل جديد والالتزام بالتعليمات والتوجيهات.

وأكد الديوان أن الأبواب مفتوحة للإجابة عن انشغالات واستفسارات المواطنين. ومرافقتهم في جميع المراحل لأداء هذه الشعيرة المباركة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور