تكلفة الطائرة جاهزة.. رحلة نقل مريض جزائري بقطر مرهون بمنح الرخصة

طالبت الجالية الجزائرية بقطر وبريطانيا وتركيا السلطات الجزائرية بالتعجيل لمنح رخصة استثنائية لنقل مريض جزائري مقيم بقطر.

ناشد رئيس اللجنة الاقتصادية السابق برابطة الجالية الجزائرية بقطر، مراد ملاح، السلطات الجزائرية للتعجيل بمنح رخصة استثنائية لمريض جزائري مقيم بالدوحة.

وكشف ملاح، في تصريح للنهار أونلاين، أن “المريض الجزائري يرقد بمستشفى السرطان بالدوحة”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الجالية الجزائرية بكل من قطر، بريطانيا وتركيا تمكنت من تأجير طائرة إسعاف تركية لنقل المريض، الذي يأمل في لم شمله بوالدته وأسرته”.

وتابع المتحدث أن “تكلفة طائرة الإسعاف التركية قاربت الـ 56 ألف و400 يورو، مجهزة بمرافقة الطاقم الطبي المتخصص”.

وقال ملاح أن “تأجير الطائرة كان على أساس نقل المريض في ظرف لا يتجاوز الأسبوع، لكن لحد الآن لم يتم منحنا رخصة استثنائية من قبل السلطات الجزائرية لدخول أرض الوطن”.

ودعا المتحدث “وزارة الداخلية الجزائرية للإسراع لتقديم الرخصة، من اجل تحقيق أمنية المريض بدخول أرض الوطن”.

المريض البالغ من العمر 61 سنة، نصحه الأطباء بالعودة إلى الجزائر بعد رحلة علاج طويلة وقاسية، حسب ذات المصدر.

وقامت السفارة الجزائرية بإستلام ملفه وإرساله لكل الوزارات المعنية، “لكن للأسف لا يوجد أي رد رغم وضوح الملف الطبي للمريض والذي يصف بدقة الحالة الصحية الحالية”، يقول ملاح.