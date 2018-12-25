تكلفة ملعب تيزي وزو أغلى من ملعبي جوفنتوس وأتليتيكو مدريد !

كشف وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، عن تكلفة بناء ملعب تيزي وزو الجديد بعد 8 سنوات من الإنجاز والتي قدرت بـ 5 آلاف مليار سنتيم.

ووضع حجر الأساس لملعب تيزي وزو الجديد بتاريخ 15 ماي 2010 على مساحة 53 هكتار، وذلك من أجل دعم قطاع الشباب والرياضة بمدينة تيزي وزو.

ويعتبر تكلفة ملعب تيزي وزو الجديد الذي يتسع لـ50 ألف متفرج والمقدرة بـ5 آلاف مليار أي ما يعادل 250 مليون أورو، وهو المبلغ الذي يمكننا من بناء ملعبين من طراز جوفنتوس تورينو بإيطاليا الذي يتسع لـ40 ألف متفرج ، والذي كلف الخزينة الإيطالية 150 مليون أورو فقط، مع العلم أن حجر الأساس للملعب الإيطالي كان قد وضع سنة 2009، في حين أن أول مباراة رسمية إحتضنها كانت سنة 2011.

كما أن الغلاف المالي لملعب تيزي وزو الجديد يعتبر أغلى بكثير من ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتليتيكو مدريد والذي يتسع لـ70 ألف متفرج، والذي كلف خزينة النادي 200 مليون أورو.