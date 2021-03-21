تكليف الحكومة بإعادة دراسة مشروع تحديد مهام وتنظيم المجلس الأعلى للشباب

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة دراسة مشروع تحديد مهام وتنظيم المجلس الأعلى للشباب بشكل معمق.

وذلك لتضمينه كل الآليات الكفيلة بجعل هذا الصرح بمثابة فضاء خصب وذا مصداقية لتمثيل الشباب وتعزيز قدراتهم على تولي المسؤوليات العامة وترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم.

وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أسدى الرئيس تبون فيما يخص دراسة مشروع تحديد مهام وتنظيم هذا المجلس التعليماته التالية:

-على أن يكون المجلس الأعلى للشباب بمثابة برلمان حقيقي للشباب، ومشتلة للتكوين السياسي، خاصة الجامعيين منهم، ليشاركوا فعلا في صناعة القرارات المصيرية للبلاد.

-إنضاج آليات ضبط تشكيلة المجلس لتراعي بالدرجة الأولى التكوين الحقيقي لشباب قادر على تسلم المشعل لتسيير البلاد.