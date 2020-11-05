تكليف الدوائر الوزارية بمنع الملتقيات والندوات إلى إشعار آخر

كلّفت الوزارة الأولى، الدوائر الوزارية، بمنع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر، يشكل عوامل لانتشار الوباء.

وجاء في بيان الوزارة الأولى، أن الإجتماع لم يستبعد اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور.

وعن استئناف صلاة الجمعة، ذكّرت الوزارة الأولى أنه من الواجب أن يتحلى الـمواطنون بروح المسؤولية.

بالإضافة إلى المحافظة على الالتزام نفسه الذي تم التقيد به منذ فتح المساجد.

وجددت الوزارة، الدعوة إلى احترام الانضباط الفردي والجماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة.