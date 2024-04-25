تكليف المفتشية العامة للأشغال العمومية بمراقبة كل مشاريع الطرقات

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ. أنه تم تكليف المفتشية العامة للقطاع بمراقبة كل الورشات ومقاطع الطرقات الخاصة بالمشاريع التي أنجزت والتي هي قيد الانجاز.

وأوضح رخروخ في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه يتوجب الحرص على الإنجاز وطريقة الإنجاز ونوعية الدراسة. ومنحها الأهمية البالغة حتى لا يتم العودة لإعادة تهيئة تلك المقاطع بعد فترة وجيزة.

وأكد رخروخ، أن القطاع قدم توجيهات جديدة في الدراسات تأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية الحالية والكثافة المرورية. ومختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة الطريق بعد تسجيل تقاعس من طرف بعض مكاتب الدراسات في عملية الرقابة.

كما أشار الوزير إلى أن أشغال القطاع تتمحور حاليا حول تحديث وعصرنة الطرق. مما يجعل تكوين جسم الطريق أكثر تماشيا مع الكثافة المرورية والوزن الثقيل, ما سيرفع مدة الحياة للطريق.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن القطاع سيتكفل بتوفير أجهزة قياس وزن المركبات للتخفيف من عبئ هذا الانشغال المشكل. لا سيما في ولايات الجنوب.