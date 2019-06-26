تكليف رحابي بإدارة المبادرة السياسية للخروج من الأزمة

وأوضح في ذات الشأن أنه قام بإتصالات واسعة، دون إقصاء أي طرف، للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله، و الإنخراط في السعي للخروج من الأزمة.

حيث التقى يوم 19 جوان بمنسق جبهة القوى لإشتراكية، حكيم بلحسل، مرفوقا بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب، أين قدم محتوى مشروع ملتقى الحوارالوطني .

وتم استدعاؤه أمس، لحضور إجتماع 26 جوان للأحزاب التي أمضت ً النداء لقوى البديل الديمقراطي، يوم 18 جوان.

وبعد مشاورة أطراف مبادرة “ملتقى الحوارالوطني”، تم تكليفه بالحضور لتقديم الرؤية والعمل، من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن و المواطن.