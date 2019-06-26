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تكليف رحابي بإدارة المبادرة السياسية للخروج من الأزمة

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تكليف رحابي بإدارة المبادرة السياسية للخروج من الأزمة
بقلم نسرين محفوف

تنظم أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني الموسع التي قدمت أرضية 15 جوان الفارط، وجمعيات أفرزتها الهبة الشعبية، ملتقى الحوارالوطني يوم 6 جويلية المقبل.

وحسب ما كشفه الوزير السابق عبد العزيز رحابي، فقد تم تكليفه بالتنسيق، لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة، لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة، والذهاب في آ جالِِ معقولة الى تنظيم أول إنتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد .

وأوضح في ذات الشأن أنه قام بإتصالات واسعة، دون إقصاء أي طرف، للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله، و الإنخراط في السعي للخروج من الأزمة.

حيث التقى يوم 19 جوان بمنسق جبهة القوى لإشتراكية، حكيم بلحسل، مرفوقا بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب، أين قدم محتوى مشروع ملتقى الحوارالوطني .

وتم استدعاؤه أمس، لحضور إجتماع 26 جوان للأحزاب التي أمضت ً النداء لقوى البديل الديمقراطي، يوم 18 جوان.

وبعد مشاورة  أطراف مبادرة “ملتقى الحوارالوطني”، تم تكليفه  بالحضور لتقديم الرؤية والعمل، من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن و المواطن.


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