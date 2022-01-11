تكليف رشيد بسطام بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي

قام صباح اليوم الثلاثاء، وزير الإتصال محمد بوسليماني بتكليف رشيد بسطام بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي خلفا لفضيلة بومريجة.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، جرت مراسم التنصيب، بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة.

أين أكد الوزير بالمناسبة أن هذا التغيير يأتي في إطار تكريس سنة التداول على المسؤولية في المؤسسات العمومية.

كما ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المديرة العامة السابقة. داعيا إلى مواصلة العمل بتظافر جهود كل إطارات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للإرتقاء بالخدمة العمومية المقدمة.

للإشارة، فقد شغل بسطام منصب مدير عام مساعد بذات المؤسسة.

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