تكليف رشيد بسطام بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي
قام صباح اليوم الثلاثاء، وزير الإتصال محمد بوسليماني بتكليف رشيد بسطام بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي خلفا لفضيلة بومريجة.
وحسب بيان لوزارة الاتصال، جرت مراسم التنصيب، بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة.
أين أكد الوزير بالمناسبة أن هذا التغيير يأتي في إطار تكريس سنة التداول على المسؤولية في المؤسسات العمومية.
كما ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المديرة العامة السابقة. داعيا إلى مواصلة العمل بتظافر جهود كل إطارات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للإرتقاء بالخدمة العمومية المقدمة.
للإشارة، فقد شغل بسطام منصب مدير عام مساعد بذات المؤسسة.
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للتذكير، درست الحكومة قبل أزيد من شهر، مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة. حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 المؤرخ في 09/09/2012. الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى “تحسين استغلال الساتل الوطني ألكومسات-1 وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل”. وهذا من خلال “تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث المباشر عبر الساتل. للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية”.