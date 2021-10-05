“طه دربال” مديرا عاما بالنيابة لمؤسسة “الجزائرية للمياه”

كلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طه دربال، بمهام نيابة المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه، منذ تاريخ اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا القرار يأتي نظرا لشغور منصب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه وفي إنتظار إجراءات تعيين المسير الجديد.

و خلال مراسيم التكليف، الذي تم بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، شدد الوزير على ضرورة منح الدعم للسيد دربال لغرض أداء المهام المنوطة به في أحسن الظروف.