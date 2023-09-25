تكليف غنية أوشاييت، بتسيير شؤون الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ” ألجكس”

كلّف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب_زيتوني ، اليوم غنية أوشاييت، بتسيير شؤون الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ” ألجكس”.

وجاء هذا القرار خلفا لـ عبد اللطيف هواري الذي أنهيت مهامه خلال الحركة الواسعة بالقطاع مست مديرين وإطارات.

والإشارة أن غنية أوشاييت تعتبر من بين اطارات وكالة ”ألجكس”.

وقام وزير التجارة الطيب زيتوني، بإجراء حركة واسعة بالقطاع مست مديرين وإطارات، حيث أجريت بعد عملية تقييم شاملة.

حيث تم إنهاء مهام المكلف بتسيير وكالة “ألجكس” هواري عبد اللطيف، كما مست الحركة أكثر من 40 مدير ولائي للتجارة.

كما مست حركة التغييرات بوزارة التجارة كذلك مديري مؤسسات تحت الوصاية.