تكليف لجنة وزارية لمعاينة الشواطئ “الموسخة”

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة الشواطئ الملوثة والممنوعة من السباحة.

وحسب بيان لوزارى الداخلية فقد ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية صلاح الدين دحمون ، يوم الخميس 14 جوان.

إجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف و الذي خصص أساسا للتطرق الى ملف الشواطئ الممنوعة للسباحة.

و معالجة تقاريرالزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي.

والتي سمحت بتحديد مختلف أسباب غلق هذه الشواطئ، قصد تقديم الاقتراحات الكفيلة بإعادة فتح اكبر عدد ممكن منها السنة المقبلة.

وشدّد الأمين العام على ضرورة تكثيف أعمال المرافقة لأجهزة الأمن قصد تامين هذه الشواطئ والتنسيق مع الجماعات المحلية لتهيئتها.

كما أكد أن مسالة الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة تشكل أولوية بالنسبة للجنة الوطنية.

من خلال عمل تشخيصي لهذه الشواطئ واتخاذ تدابير استعجالية وملموسة يتم اتخاذها قصد تذليل أسباب غلقها.

وضمان أمن و صحة المصطاف بالمقابل، مشيرا بالمناسبة بان الأولوية تخص تلك المغلقة لأسباب بيئية لاسيما تصريف النفايات الصناعية.

وأضاف دحمون أنه سيتم محاربة كل أشكال ثلوث الشواطئ التي تخلفه الإفرازات الصناعية.

معلنا عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة هاته الشواطئ الملوثة ورفع تقارير تتوج باتخاذ اجراءات ردعية ضد المصنعين الملوثين.

وكشف ذات البيان، أنه سيتم إيفاد 100 من الإطارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

الأسبوع المقبل إلى المدن الساحلية للوقوف على مدى تطبيق التدابير بخصوص مختلف الجوانب التحضيرية.