أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، الثلاثاء بولاية تيارت، أنه تم تكليف متعاملين عموميين باستيراد القهوة والموز إضافة إلى المستوردين الناشطين في الميدان لتوفير هاتين المادتين بشكل دائم وبأسعار في متناول المواطنين.

وخلال تدخله في لقاء جمعه بالمستثمرين الناشطين بالولاية المنتدبة قصر الشلالة في إطار زيارته إلى ولاية تيارت أبرز الوزير. أنه “تم تكليف متعاملين عموميين لاستيراد القهوة حيث وصلت شحنات منها. إضافة إلى العمليات التي يقوم بها المستوردون الخواص الذين يمتثلون فعليا لقوانين الدولة الرامية للقضاء على شبكات المضاربة”.

وشمل هذا الإجراء أيضا مادة الموز حيث ستقوم مؤسسات عمومية باستيرادها من بينها شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو”. إلى جانب المستوردين الخواص بعد أن لوحظ ارتفاع كبير في سعرها، يضيف زيتوني. كما اشار إلى أن إسناد استيراد البقول الجافة للديوان الوطني للحبوب كان تجربة ناجحة في توفير هذه المادة وكسر المضاربة والاحتكار بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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