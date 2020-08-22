تكليف مديري التربية بالاشراف شخصيا على تطبيق بروتوكول امتحان البكالوريا

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية أمرتهم من خلالها بضرورة إعداد تقارير يومية حول الإجراءات الصحية والتنظيمية الخاصة بامتحان البكالوريا وامتحان نهاية التعليم المتوسط ” بيام ” .

وأمرت الوزارة من مديري التربية بالإشراف الشخصي على العملية والمتابعة الدقيقة لكل التنظيمات بما فيها مدى تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم الإعلان عنه سابقا .

كما كلفت وزارة التربية مدير التربية بالاشراف على تعين رؤساء مراكز امتحان البكالوريا مع الأخذ بعين الإعتبار الأقديمية والخبرة في التسيير على أن يتم الكشف عن أسمائهم 24 ساعة قبل الّإمتحان

من جهة أخرى ألزمت وزارة التربية رؤساء مراكز الإجراء ونوابهم بعقد الاجتماعات التمهيدية بداية من شهر سبتمبر.مع الأساتذة الحراس.

وتأتي هذه الاجتماعات لشرح التعليمات الواردة في دليل حراسة البكالوريا الذي أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والذي تم تسليمه لمديري التربية للولايات و رؤساء مراكز الإجراء.

ويحمل هذا الدليل مجموعة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحان البكالوريا،وذلك في إطار تشديد المراقبة ومنع حصول أي محاولة للغش.

كما أكد الدليل على ضرورة توخي الحذر واليقظة للقيام بالمهام الخاصة بالحراس.