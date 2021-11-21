تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمتابعة ما لم يتم تنفيذه بعد من قرارات مجلس الوزراء

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون في ختامه توجيهات عامة بضرورة تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء.

كما كلف الرئيس وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.

ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية توجيهات بإقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.

كما ثمن الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.

وكان رئيس الجمهورية، قد وقّع شهر سبتمبر الماضي، مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه عبد العزيز خلف مدير الديوان برئاسة الجمهورية. وذلك خلفا لنور الدين الدين بغداد الدايج الذي استدعي لمهام أخرى.

طالع أيضا: تعيين عبد العزيز خلف مديرا للديوان برئاسة الجمهورية وسمير عقون ناطقا رسميا

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه عبد العزيز خلف مدير اللديوان برئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تم تعيين عبد العزيز خلف خلفا لنور الدين الدين بغداد الدايج الذي استدعي لمهام أخرى

وأضاف البيان أن الرئيس تبون وقّع مرسوما رئاسيا آخر عيّن بموجبه سمير عقون ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp