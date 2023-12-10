تكليف وزيرة الثقافة باستحداث هيئة وطنية للإشراف على العمل السينمائي في البلاد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستحداث هيئة وطنية للإشراف على العمل السينمائي في البلاد.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين كلّف الرئيس وزيرة الثقافة باستحداث هيئة وطنية، توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية، في التمثيل والإخراج، خلال السنوات الأخيرة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية، بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي.

كما أمر رئيس الجمهورية التزام الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة، من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية، تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.