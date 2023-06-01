تكنولوجيات جد متطورة لمكافحة ظاهرة الغش في الإمتحانات

نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، يوما دراسيا، حول موضوع “تجريم أفعال الغش في الامتحانات”.

أين تم التأكيد من خلاله على ضرورة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتفادي أفعال الغش أثناء سيرورة الامتحانات النهائية المرتقبة.

وحسب الإذاعة الجزائرية، أكد ممثل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، إسحاق دراج، أن القطب “اتخذ تدابير وقائية وإجرائية. تعتمد على تكنولوجيات جد متطورة لمكافحة ظاهرة الغش. قبل وأثناء سير الامتحانات النهائية لشهادات التعليم لمختلف الأطوار”.

وأوضح في ذات السياق أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. شكلت “لجنة وطنية تتولى دراسة ورصد الصفحات الإلكترونية المشبوهة لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة. قبل إجراء الامتحانات لتحديد هوية مسيريها وتوقيف نشاطها”.

وأضاف أن هذه اللجنة المكونة من ضباط يمثلون مختلف الأجهزة الأمنية وقضاة. وكذا ممثلين عن وزارة التربية الوطنية. ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتقوم هذه اللجنة، بترصد الصفحات المشبوهة التي تنشر معلومات مغلوطة وكاذبة حول تسريب مواضيع الامتحانات لوضع حد لها.

وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، موسى عثمان، إن “الغش في الامتحانات عمل مشين يمس بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المقبلين على الامتحانات، لاسيما النهائية منها”.

مضيفا أن “المشرع الجزائري تصدى لهذه الظاهرة خاصة إذا كان الغش تعدى صورته البسيطة. إلى التسريب الواسع لمواضيع الامتحانات”.

وذكر عثمان أن العقوبات المقررة في القانون بخصوص فعل الغش “تتراوح ما بين 3 و 15 سنة سجنا نافذا”.

موضحا أنه تم “تشديد العقوبات في حالة ما تم تسريب مواضيع الامتحانات النهائية أو الأجوبة على نطاق واسع. ما يؤدي إلى إلغاء الامتحانات بصفة جزئية أو كلية”..

وحث المشاركون باليوم الدراسي، مؤسسات التربية إلى “تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الغش في الامتحانات. تبدأ بدراسات تخصصية منسقة لفهم عوامل ظاهرة الغش ووضع معالجات خاصة بكل عامل منها”.

وطالبوا ب”إقامة ندوات دينية لتوضيح مخاطر الغش في الامتحان. ومدى تعارضه مع مبادئ الدين والغايات والقيم التربوية مع توعية المترشحين بمخاطره”.