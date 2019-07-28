تكنولوجيا التعرف على الملامح لإعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة

كشف وزير العمل تيجاني حسان هدام اليوم، عن إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة، بعد تطبيق مشروع تطوير تطبيق يعمل بتكنولوجية التعرف على ملامح الوجه.

واوضح لوزير لدى إشرافه أمسية اليوم، خلال اختتام أشغال لقاء حول الرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن القطاع يضع تطوير التكنولوجيات الحديثة في قلب برنامج نشاطها.

وذلك بغرض تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف أن تطوير هذا النوع من التطبيقات والحلول المعلوماتية يندرج في اطار العديد من الابتكارات التكنولوجية المستقبلية التي شرع القطاع في إنجازها.

أوضح هدام أنه تم اعتماد استراتيجية لرقمنة القطاع من أجل تحسين الخدمة وتسهيل الاجراءات الادارية لصالح المواطنين.

حيث تم تجهيز القطاع بـ 11 مركز بيانات على مستوى الادارة المركزية والهيئات تحت الوصاية.

أما بخصوص مساهمة القطاع في إنشاء المؤسسات الناشئة، كشف هدام أن آليات دعم استحداث المؤسسات المصغرة ANSEJ و CNAC ساهمت بإنشاء أكثر من 3500 مؤسسة ناشئة سمحت باستحداث أكثر من 12 ألف منصب عمل.