قناة النهار الصيف يحلى معنا: تغليف الهواتف الذكية.. طريقة جديدة لحمايتها من الخدش بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 10:55 تكنولوجيا شارك غرِّد 473 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960740 اقرأ أيضا أجواء غائمة مع درجات حرارة مرتفعة.. طقس السبت 26 جوان 2021 قناة النهار 26 جوان أحمد كاتب: لدينا الخبرة الكافية لتجاوز أزمة المياه و لابد من وضع شرطة خاصة لمراقبة التبذير قناة النهار 28 جوان والي بومرداس: متعاملين إقتصاديين محليين أبدو رغبتهم بدعم فريق برج منايل قناة النهار 29 جوان عادل حابسة: تأجيل كل النزاعات التي تنجم عن عمليات التصدير إلى غاية إستكمال الإجراءات الجمركية قناة النهار 04 جويلية