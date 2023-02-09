قناة النهار تكوينات ميدانية حول تربية النحل لفائدة فلاحي بلدية لارباع بباتنة بقلم قناة النهار نشر في 09 فيفري 2023 - 09:19 تربية النحل شارك غرِّد أرسل 66 0 تكوينات ميدانية حول تربية النحل لفائدة فلاحي بلدية لارباع بباتنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xOBoi اقرأ أيضا شركة "LG الجزائر" تعين 12 طالب جامعي كسفير لمشروع LEADERS GENERATION قناة النهار 07 فيفري "شاهد.."عجوز" تواسي بوقرة بالدموع و تهديه وردة .."درت لي عليك قناة النهار 05 فيفري الشيخ النوي: الشارع الرئيسي في سكيكدة.. أقواس العمارات "مكاليين" راح يطيحو قناة النهار 05 فيفري إسقاط العقوبات على المدمنين الخاضعين للعلاج.. ضمانة قانونية لهذه الفئة قناة النهار 06 فيفري "الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفقد للشركة العمومية الإقتصادية " مسبكات الرويبة قناة النهار 05 فيفري حسين آشيو: منتخب النيجر يستغل إمكانياته جيدا ويلعب بقوة لاعبيه البدنية قناة النهار 28 جانفي باتريس موتسيبي: وهران وإفريقيا فخورة بما أنجز في الشان وأشكر كل من ساهم في إنجاحه قناة النهار 03 فيفري أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة قناة النهار 08 فيفري فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان قناة النهار 22 جانفي حسين آشيو: تقنية الفيديو تعطيك معلومات كثيرة عن لاعبي الخصم وتكتيك المنافس قناة النهار 26 جانفي