تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية بداية من هذا الخميس

يشرع، غدا الخميس، الأساتذة الذين تم تعيينهم لتدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، في عملية التكوين التي تدوم 12 يوما، وهذا إلى غاية 19 من الشهر الجاري.

وقد تم منح كل أستاذ تسلّم التعيين، 12 فوجا تربويا، ويدرس بمقدار ساعة ونصف أسبوعيا، مع التركيز في البداية على تعلم الحروف باللغة الإنجليزية ومحاولة إنشاء كلمات وجمل كمرحلة أولى من التعليم.

وقد تمّ خلال الأيام الماضية، نشر القوائم الخاصة بالمقبولين عبر مديريات التربية، وهذا حسب الأولوية في الترتيب، والأخذ بعين الاعتبار سنوات التدريس وأقدمية الشهادة.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد بأن منهاج تدريس الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي، والكتاب الخاص بالمادة، وكذا جميع التنظيمات التربوية اللازمة “ستكون جاهزة قبل التحاق التلاميذ بالمدارس، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون”.

‫كما أمر الوزير، مديري التربية،‫ بضبط قائمة الأساتذة المترشّحين لتدريس الإنجليزية في المدارس الابتدائية، على مستوى النظام المعلوماتي لقطاع التربية.

‫وسيتكفل النظام المعلوماتي للوزارة، آليا، بترتيب المسجلين للعمل كأساتذة متعاقدين لتدريس اللغة الإنجليزية، وفق معايير مدروسة، تحسبا لاستدعائهم لاختيار مكان العمل حسب الأولوية في الترتيب.

هذا وسيتم اعتماد‪ اللغة‪ الإنجليزية‪ كمادة ثانية أساسية في المرحلة الابتدائية من التعليم، إلى جانب الفرنسية، في تجربة تعدّ سابقة من نوعها سيتم تطبيقها في ظرف قياسي، مما جعل الوزارة الوصية، ممثلة في التربية الوطنية، تدخل في سباق مع الزمن من أجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية‪.

‫للتذكير وكما سبق نشره،‫ سيتم تغيير البرنامج الكلي للغة الإنجليزية في الطورين المتوسط والثانوي،‫ حيث ستصبح أكثر توسعا وتساهم في تعميم هذه اللغة الحية وتحويلها إلى اللغة الحيّة رقم 1، بعدما كانت الفرنسية تهيمن لسنوات.