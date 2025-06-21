تكوين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، على إجتماع تنسيقي مع مديري المؤسسات الجامعية والمدارس الوطنية للأساتذة.

وحسب بيان نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، خصص هذا الإجتماع للتنسيق مع المدارس العليا للأساتذة والملحقات التابعة لها الموطنة بمختلف جامعات الوطن، بهدف تلبية الطلب الوطني المعبر عنه من طرف وزارة التربية الوطنية، تعزيزا لجودة التكوين، والاستغلال الأمثل للهياكل والتجهيزات.

خاصة وأن هذه الملحقات ستشرع بداية من الموسم الجامعي 2025/2026، في تكوين الأساتذة في الأطوار الثلاث.