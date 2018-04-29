تكوين التشكيلات السياسية حول الإنتخابات وصياغة الطعون

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، اليوم، عن عقد دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول الإنتخابات وصياغة الطعون يوم 5 ماي المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها يحوز موقع النهار أونلاين على نسخة منه، أن الغرض من هذه الدورة.

هو ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا وبث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب، وكذا تحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي.

وأكدت الهيئة، أن إجتماع 5 ماي سينشطوه أكفاء وأساتذة أخصائيون من ذوي الخيرة فضلا عن نظرائهم في مجلس الدولة.

وتأمل الهيئة من خلال هذا اللقاء إلى تكريس الحوار البناء والتعاطي الجاد مع الأحداث والتفاعل الإيجابي مع أي دعوة للتعاون المفضي لخدمة المصلحة الوطنية والصالح العام.