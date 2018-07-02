تكوين الفلاحين شرط للحصول على دعم الدولة

إخضاع كل الفلاحين للتكوين بهدف مرافقة أموال الدعم.. بوعزقي لـ”النهار”:

الوزارة تعمل على تكوين 150 ألف فلاح سنويا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، عن إجراءات جديدة من خلال تكوين الشباب الراغب في الاستفادة من دعم الدولة على مستوى مركز التكوين المهني ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة، مؤكدا أنه سيتم تسطير برنامج سنوي لتأطير 150 ألف فلاح.

وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، في تصريح خص به “النهار”، أن الوزارة تعمل على تأطير جميع الفلاحين في مجال تخصصهم، مشيرا إلى أنه سيتم تسطير برنامج خاص بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني ومراكز التكوين التابعة لوزارة الفلاحة، من أجل تكوين قرابة 150 ألف فلاح، سواء كانوا شبابا من طالبي الاستفادة من الدعم الفلاحي أو الفلاحين الذين يملكون أقدمية.

وأضاف وزير الفلاحة أن هناك علاقة وطيدة مع وزارة التكوين المهني، خاصة والتكوين المهني يساير التطور الحاصل في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن هناك مؤسسات تكوين في القطاع الفلاحي، لكن الاتكال الكبير يقع على عاتق وزارة التكوين المهني التي تملك موارد بشرية مؤهلة لتكوين الفلاحين من خلال الدروس والتأهيل.

وأشار الوزير إلى أن تنصيب المجلس جاء لتكريس علاقة التكوين في المجالات الفلاحة، خاصة في تكوينهم في تقنيات في النشاط الفلاحي، مؤكدا أن مصالحه تملك 15 معهدا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تفكر في إلغاء الدعم الفلاحي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، ولكنها تعمل على ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه وتدعيم الدعم التقني للفلاحين لتطوير القطاع الفلاحي بالجزائر.

للتذكير، قال الوزير إن الدولة قامت بمسح ما قيمته 55 مليار دينار كديون مستحقة على الفلاحين منذ سنة 2000، مؤكدا أن الإنجازات المحققة ذات بعد اقتصادي، وهذا من خلال سياسة الدعم الفلاحي التي اتبعتها الدولة في هذا المجال.

وأضاف بوعزقي أن الدولة قامت بدعم المجال الفلاحي من خلال تحفيزات مالية عبر صناديق خاصة بقيمة أكثر من 500 مليار، مؤكدا أن سياسية الدعم الفلاحي ساهمت في رفع مبدأ الإنتاجية من 8 من المئة إلى 12 من المئة العام 2017.