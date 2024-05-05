تكوين المرشدين الدينيين لمرافقة الحجاج وهذه تعليمات الوزير

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، على يوم تكويني نظمه الديوان الوطني للحج والعمرة لفائدة المرشدين الدينيين من أعضاء بعثة الحج لموسم 1445ه/2024م.

وأكد بلمهدي، في كلمة له بالمناسبة، حسب “واج”، أن تنظيم هذا اللقاء التكويني يندرج في سياق “تنفيذ توجيهات السلطات العليا في البلاد لتأطير أمثل لموسم حج 2024. وتطوير الخدمة المقدمة للحجاج بغرض أداء مناسكهم في أحسن الظروف”.

وحث الوزير جمع المرشدات والمرشدين من أعضاء بعثة الحج، على إتباع التعليمات التي وجهت إليهم والمندرجة ضمن خارطة الطريق المسطرة في جانبها الإجرائي والإداري والتوجيهي.

ويأتي ذلك، لضمان ‘أفضل تأطير ممكن للحجاج الجزائريين سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة”.

واعتبر الوزير، أنهم “بصدد تنفيذ مهمة وطنية ويتعين عليهم أدائها بالشكل المطلوب والصحيح لتمثيل الجزائر أفضل تمثيل”.

وحول الجانب المتعلق بإصدار الفتاوى، أكد بلمهدي أنه “يتعين على الجميع الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية. وعدم التهاون في الاستماع إلى انشغالات الحجاج وأسئلتهم وتوجيههم بالشكل الصحيح”.

مبرزا “أهمية الدور الذي تقوم به المرشدات الدينية خلال فترة الحج، واللواتي يفوق عددهن هذه السنة 20 مرشدة”.

وذكر في السياق ذاته “تواجد 26 مفتي من أعضاء لجنة الفتوى بمكة المكرمة، مقابل 12 مفتيا بالمدينة المنورة”.

وقال الوزير، أنه “يتعين على المرشدات الدينيات والمرشدين العودة كلما اقتضى الأمر ذلك، إلى خلايا الإفتاء. التي سترافق الحجيج طيلة فترة مكوثهم بالبقاع المقدسة”.

وألح بلمهدي على “ضرورة تقرب المرشدين من الحجيج والتعريف بأنفسهم. فضلا عن الالتزام التام بلبس سترة البعثة الجزائرية لتسهيل الوصول إليهم”.

مؤكدا أن كل” الإمكانيات اللازمة سخرت لتسهيل عملهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة للحجاج الميامين”.

فيما أشار المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، إلى أن الديوان وفي سياق حرصه على نجاح موسم الحج، قام بإصدار “الدليل العملي لعضو البعثة”.

وخصص هذا الدليل،”لتوضيح كافة الجوانب التنظيمية التي تمكن من التنسيق الفعال مع مختلف المستويات. التي يتضمنها مشروع هيكلة مكتب شؤون حجاج الجزائر”.