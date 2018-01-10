تكوين المكونين بقطاع التربية باللّغة الإنجليزية مستقبلا

أبدت كل من الحكومة الجزائرية وبريطانيا إستعدادهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع التربية.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد تقرر وضع قيد التنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرنامج التنفيذي الموقّع عليه بتاريخ 13 نوفمبر الماضي.

والذي يهدف إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية وتكوين المكونين خلال الثلاث السنوات المقبلة.

كما اجتمعت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، والسفير البريطاني بالجزائر، باري روبرت لوين، بمقر وزارتها.

ووقف الطرفان على “الوضعية الحالية للتعاون بين البلدين من خلال الأنشطة والمشاريع التي هي في طور الإنجاز”.