تكوين ذوي الهمم.. اليابان تقدم هبة لجمعية “الرحمات” بقيمة 45 ألف أورو

قدمت سفارة اليابان بالجزائر هبة من عتاد التكوين المهني لفائدة الجمعية المحلية “الرحمات” الناشطة في مجال تكوين المعاقين ذهنيا. ببلدية بونورة بولاية غرداية.

كما تتمثل هذه الهبة الممنوحة من حكومة اليابان في تجهيزات تقدر قيمتها المالية بـ 45.364 أورو. وتشمل آلات العجن والتقطيع وقاطعة للتمور. التي قدمت إلى رئيس جمعية “الرحمات” من قبل سفير اليابان بالجزائر لتدعيم الكفاءات المهنية لأعضائها وللمتربصين. حسبما علم لدى تدشين هذا المشروع خلال حفل أشرف عليه اليوم الأربعاء سفير اليابان بالجزائر, كونو أكيرا.

وأعرب سفير اليابان بالجزائر في تصريح لـ”وأج” أن هذا المشروع هو “ثمرة تعاون بين حكومتينا لدعم اندماج هذه الفئة من المعاقين في الحياة الاجتماعية”.

المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين وضعية الفئات الهشة

في حين، تهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في “الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية الجزائرية لتحسين وضعية الفئات الهشة”. مضيفا أن هذه الهبة “تشهد على التعاون الوثيق بين الجزائر واليابان”.

كما أبرز ذات الدبلوماسي إرادة الحكومة اليابانية في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار. مشيرا بالمناسبة إلى أن عديد الصناعيين اليابانيين يبدون اهتمامهم للاستثمار في الجزائر.

وقبل ذلك، قام الدبلوماسي الياباني بزيارة مقر جمعية “تجمي” الخيرية ببلدية العطف (غرداية) وتبادل أطراف الحديث مع أعضاء هذه الجمعية التي تنشط في مجال التكفل بالفئات الهشة في المجالين الاجتماعي والطبي.

وكانت الجمعية استفادت سنة 2017 من هبة تمثلت في تجهيزات في طب العيون جد متطورة بقيمة 60.694 أورو من حكومة اليابان.

وأعرب سفير اليابان بالجزائر عن “ارتياحه” للصيانة واستعمال تلك التجهيزات الطبية. التي تسمح بالتكفل بعديد المرضى والفئات الهشة عبر مجموع التراب الوطني.

واختتم أكيرا زيارته إلى ولاية غرداية بقيامه بجولة سياحية عبر منطقة ميزاب المصنفة تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 1982.

إقرأ أيضا:

المسيلة: إنطلاق قافلة تضامنية الى الطارف