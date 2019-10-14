تكوين في تكنولوجيات الإعلام والإتصال لأعوان الحالة المدنية بـ12 بلدية بالعاصمة

إستفاد أعوان شبابيك الحالة المدنية لـ12 بلدية بالجزائر العاصمة من تكوين عن بعد لتطوير قدراتهم في استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.

وحسب ما تم نشره في موقع تواصل، فإن هذا التكوين عن بعد لصالح أعوان الحالة المدنية لمواكبة تكنولوجيات الإعلام والإتصال.

ويشمل كل من أعوان بلدية براقي،درارية، سيدي محمد ،بئر مراد رايس بني مسوس الحمامات الدار البيضاء،الرغاية حسين داي، باش جراح،باب الزوار، وتسالة المرجة.

وجاء هذا التكوين بهدف مواكبة تكنولوجيات الإعلام والإتصال وحسن إستغلالها بما يضمن الرُقيّ بنوعية الخدمة العمومية، و تمت هذه العملية عن بعد من خلال الدخول لموقع تواصل الإلكتروني