تكوين قرابة 60 عون شرطة في لغة الإشارة

الوطني
  • -
  • 0
تكوين قرابة 60 عون شرطة في لغة الإشارة
بقلم حكيم ش

إستفاد نحو 60 عون شرطة من مختلف مصالح الأمن الوطني، من تكوين في لغة الإشارة، منذ مطلع العام الجاري بولاية غرداية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، شمل هذا التكوين أعوان الإستقبال بهياكل الشرطة الموزعة عبر مجموع دوائر الولاية.

و كذا أعوان شرطة الحدود بكل من مطاري غرداية و المنيعة، كما أوضح ذات البيان.

و جاء هذا التكوين، من أجل التواصل مع المواطنين ذوي الإحتياجات الخاصة الذين غالبا مايعانون صعوبات في التواصل.

لاسيما في الحالات الإستعجالية ومن الغياب التام للمترجمين في لغة الإشارة، وهذا من أجل تحسين التكفل بهذه الفئة و إخراجها من عزلتها.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com