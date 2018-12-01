تكوين قرابة 60 عون شرطة في لغة الإشارة

إستفاد نحو 60 عون شرطة من مختلف مصالح الأمن الوطني، من تكوين في لغة الإشارة، منذ مطلع العام الجاري بولاية غرداية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، شمل هذا التكوين أعوان الإستقبال بهياكل الشرطة الموزعة عبر مجموع دوائر الولاية.

و كذا أعوان شرطة الحدود بكل من مطاري غرداية و المنيعة، كما أوضح ذات البيان.

و جاء هذا التكوين، من أجل التواصل مع المواطنين ذوي الإحتياجات الخاصة الذين غالبا مايعانون صعوبات في التواصل.

لاسيما في الحالات الإستعجالية ومن الغياب التام للمترجمين في لغة الإشارة، وهذا من أجل تحسين التكفل بهذه الفئة و إخراجها من عزلتها.