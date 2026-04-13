تكوين مهني.. إبرام 8 اتفاقيات مع هيئات مهنية ومؤسسات اقتصادية

قامت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أمس الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الطارف، للوقوف على واقع القطاع ومرافقة الديناميكية التي يشهدها في إطار جهود تطويره وعصرنته.

واستهلت الوزيرة زيارتها من مقر الولاية، حيث استمعت إلى عرض مفصّل حول البطاقة التقنية للقطاع. ومؤشراته على المستوى المحلي، لتسدي عقب ذلك جملة من التوجيهات ركزت فيها. على ضرورة تحسين جودة التكوين، ومواءمة التخصصات مع متطلبات سوق العمل.

وعلى مستوى بلدية بوحجار، عاينت نسيمة أرحاب المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني. حيث اطّلعت على مختلف الورشات التطبيقية، واستَمعت إلى شروحات حول التخصصات المتوفرة. كما زارت مركز تطوير المقاولاتية، مؤكدة على أهمية ترسيخ ثقافة المبادرة. لدى الشباب وضرورة مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.

كما أشرفت بالمناسبة على إبرام ثماني (08) اتفاقيات شراكة مع عدد من الهيئات، من بينها مديريات قطاعية. وهيئات مهنية ومؤسسات اقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكوين التطبيقي وربط مخرجاته باحتياجات التنمية المحلية.

و ببلدية القالة، عاينت الوزيرة مركز التكوين المهني “05 جويلية” عقب انتهاء أشغال صيانته وترميمه. حيث دعت إلى ضرورة تحسين ظروف التمدرس والتكوين، وتوفير محيط ملائم يساعد المتربصين. على اكتساب مهارات نوعية تواكب متطلبات سوق العمل.

كما قامت بتدشين المعهد الوطني المتخصص “خميسي بن طويلي بن محمد”، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 مقعد. بيداغوجي و120 سريرًا، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط على مؤسسات التكوين بالولاية. وتعزيز عرض التكوين من خلال فتح تخصصات جديدة، خاصة في مجال الصيد البحري.

وفي ختام الزيارة وقفت وزيرة التكوين المهني على عدد من الهياكل التابعة للقطاع بالولاية. لمتابعة أوضاعها والاطلاع على سير نشاطها.

