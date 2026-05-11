تكوين مهني.. إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات قطاع الاتصال

قامت نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، رفقة كل من زهير بوعمامة، وزير الإتصال، ومحمد بغالي، المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، أمس الأحد ، بزيارة ميدانية إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسمعي البصري، أولاد فايت.

وخلال هذه الزيارة تم الإطلاع على ظروف التكوين والتأطير، وكذا الإمكانيات والتجهيزات التقنية المسخرة لفائدة المتربصين. في مختلف تخصصات السمعي البصري.

كما تم الوقوف على نماذج من مشاريع المتربصين وإبداعاتهم التطبيقية، والتي عكست مستوى مهارات المتربصين. المكتسبة في مجال الإنتاج السمعي البصري.

وبالمناسبة، تم الاتفاق على إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات قطاع الاتصال، لاسيما في مجالي الإنتاج السمعي البصري والإعلام الرقمي.

هذا وتم التأكيد على دعم وتطوير آليات التعاون مع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، من خلال تجسيد مشاريع إعلامية جديدة، إلى جانب ترقية التكوين التطبيقي والرفع من مستوى الكفاءات المهنية بما يستجيب لمتطلبات وتطورات القطاع.

