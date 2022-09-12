تكوين مهني: إدراج تخصصات جديدة في بعض الولايات

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين ميرابي, اليوم الإثنين، ان الدخول التكويني لشهر سبتمبر الجاري. سيكون مناسبة لإدراج بعض التخصصات الجديدة على مستوى بعض الولايات.

واوضح ميرابي, في كلمة توجيهية ألقاها في افتتاح اجتماع المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين. المنعقد على مستوى الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته بالرويبة. أن التركيز سيكون على بعض الاختصاصات في ميادين الصناعة والرقمنة والبناء والأشغال العمومية ومهن الكهرباء والفلاحة. والصناعة الغذائية والمياه والبيئة والطاقات المتجددة الى جانب السياحة والصناعة التقليدية.

وقد بلغت عروض التكوين الموفرة خلال هذا الدخول –يضيف المتحدث– “412.340 منصب بيداغوجي. في 401 تخصص منها 116 تخصص للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي و 137 تخصص للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى”.

كما سجل ذات المسؤول, “ارتفاع” في نسبة العروض الموفرة للممتهنين قدرت ب5.78 %. وذلك مقارنة بدورة سبتمبر 2021 المنصرمة.

ولتدعيم التأطير البيداغوجي, قال الوزير, أنه “تم استغلال مجمل المناصب المالية المفتوحة للقطاع خلال هذه السنة المالية. والمقدر عددها ب 73907 منصب مالي موزعة على مختلف الأسلاك”.

كما استفاد قطاع التكوين والتعليم المهنيين, وفق ذات المصدر, من اعتماد مالي قدر ب 63,258 مليار دج. بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022″ أي بزيادة تقدر ب 18,48% مقارنة بميزانية التسيير للسنة الفارطة.

وسيتعزز القطاع خلال هذا الدخول بوضع 24 مؤسسة تكوينية والتي ستقوم بمجرد وضعها في الخدمة بتدعيم القطاع. بأزيد من 5 آلاف منصب بيداغوجي جديد.

كما سيعرض اجتماع المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين مجمل التقارير الخاصة بوضعية القطاع على المستوى الولائي. من حيث الهياكل والوسائل البيداغوجية والتسيير الإداري والمالي وكذا المشاريع المنجزة.

كما اشرف الوزير على مراسيم توقيع خمسة اتفاقيات بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. وكل من مؤسسة فريتال والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والفيدرالية الوطنية للمرأة الماكثة في البيت. والفيدرالية الوطنية للنظارات والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.