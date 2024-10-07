تكوين مهني: إستحداث تخصصات جديدة ترافق المشاريع الإستراتيجية الكبرى للجزائر

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين ميرابي، عن فتح حوالي 400 ألف منصب خلال الدخول المهني الجديد 2024-2025. بما في ذلك المؤسسات الخاصة تحت شعار “التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية”.

وأشار ميرابي خلال لدى نزوله ضيفاً على “فوروم القناة الإذاعية الأولى” إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يستهدف تحقيق فرص لترقية امكانيات التشغيل والتخفيف من ثقل البطالة لدى الشباب. من حيث تحويل اليد العاملة إلى يد مؤهلة، حيث في مجال الصناعة. تم تخصيص قرابة 78 ألف مقعدا خاصا و 37 ألف مقعدا خاصا بالفلاحة، إلى جانب 39 ألف مقعدا خاصا بالرقمنة و8 آلاف مقعدا خاصا بمهن المياه والبيئة وكلها تخصصات تبين التوجه الاقتصادي والرقمي لهذه السنة بامتياز.

وبخصوص التخصصات المعروضة لهذه السنة، أعلن ميرابي عن استحداث تخصصات جديدة ترافق المشاريع الاستراتيجية الكبرى للجزائر. على غرار المشاريع المنجمية. مشيرا إلى ان قطاعه وضع استراتيجية تقوم على مبدأ الانخراط الكامل في التكفل بمجال مهم ودقيق. في ظل المشاريع الكبرى التي اطلقها رئيس الجمهورية في عدة مجالات. إضافة إلى تخصصات تتماشى مع التحول الاقتصادي الذي تتبعه الدولة.

ومن ضمن هذه التخصصات-يضيف المتحدث ذاته- تقني سامي في توزيع المنتوجات الصيدلانية، تقني سامي في الأمن السيبراني والذي تم توسيعه في هذه الدورة إلى ولاية الجزائر العاصمة وتوفير كل مستلزمات هذا التخصص من تأطير بيداغوجي وبرامج تتماشى مع هذا التخصص. إضافة إلى تخصصات قصيرة المدى حسب احتياجات التنمية المحلية تهدف إلى اكتساب كفاءات خاصة. تسمح لهم بالحصول على تأهيل أولي يمكنهم من الإندماج الإجتماعي المهني وكذا انشاء مؤسساتهم المصغرة.