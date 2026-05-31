تكوين مهني.. إطلاق برنامج “صنعة” بستة تخصصات 

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة إرحاب، عن الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني الجديد “صنعة” مبادرة طموحة تحمل شعار: “واش راك تستنا.. باش دير صنعة!”.

وحسب بيان لوزارة التكوين المهني، يُعدّ برنامج “صنعة” أول مبادرة وطنية للتكوين المهني الموجَّه لفائدة الشباب. حيث يستهدف الفئة العمرية ما بين 15 و27 سنة بمختلف شرائحها، بما في ذلك التلاميذ المتمدرسون. والطلبة الجامعيون، من خلال مسار تكويني تطبيقي حديث يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحِرف. والعمل اليدوي وتنمية المهارات المهنية.

وبخصوص التخصصات يشمل البرنامج ستة تخصصات مهنية أساسية، تتمثل في: الطلاء، الكهرباء المعمارية. التجبـيص وBA13، السباكة، التلحيم، والتبريد. مع اعتماد مقاربة بيداغوجية قائمة على التكوين الميداني والمرافقة المباشرة للمتربصين.

وأشار المصدر نفسه، أن اختيار هذه التخصصات يأتي في إطار رؤية مدروسة تستند إلى حاجيات سوق العمل الوطني. إضافة إلى تمكين الشباب من تكوين تطبيقي سريع وفعّال يسهّل إدماجهم المهني في آجال قصيرة. مع فتح آفاق العمل الحر وإنشاء مؤسسات مصغّرة .

هذا وينطلق البرنامج خلال عطلة الصيف على أن يكون التسجيل بكامل ولايات الوطن عبر المنصة الرقمية المخصصة. ابتداء من 31 ماي 2026 إلى غاية 04 جوان 2026 كما ستفتتح مراكز التكوين أبوابها لاستقبال المتربصين. خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 30 جويلية 2026

جدير بالذكر أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى تمكين الشباب من إكتساب معارف ومهارات عملية ذات قيمة مضافة، وتعزيز فرص إدماجهم المهني ، ويعكس في الوقت ذاته توجهاً إستراتيجياً نحو إعادة الإعتبار للحرف التقنية والمهن اليدوية.

منصة التسجيل : https://takwin.dz/san3a

