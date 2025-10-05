تكوين مهني: إلتحاق 385 ألف متربص جديد بالمؤسسات التكوينية

إلتحق اليوم الأحد أكثر من 385 ألف متربص جديد بالمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني. للاستفادة من مختلف أنماط التكوين، في إطار الدخول الخاص بدورة أكتوبر 2025.

واتخذت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التدابير اللازمة لضمان دخول ناجح. بتوفيرها لـ385 ألف منصب تكويني جديد. يضاف إلى ما يقارب 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم.

ويأتي هذا الدخول التكويني في سياق يتميز بمواصلة مسار الاصلاحات التي باشرتها الوزارة من أجل تحديث وتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين. وفق خارطة طريق تراهن على تحسين حوكمة القطاع وترقية مخرجات التكوين وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.