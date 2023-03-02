تكوين مهني: التواصل بين خبراء الجزائر وقطر في الأيام القادمة

إستقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، مساء اليوم الخميس، وزير العمل القطري علي بن صميخ المري.

وحسب بيان للوزارة، قدّم الوزير نبذة عن تطور قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، منذ فجر الاستقلال إلى غاية اليوم.

معرّجا في نفس السياق على عدد المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع وكذا مؤسسات الدعم.

بالإضافة إلى مختلف التخصصات المتوفرة، وأنماط التكوين الموجودة، وكذا عدد المتخرجين المتزايد خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛

وبعد استماعه إلى العرض، تطرق وزير العمل القطري، إلى سبل التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين، في مجالات التكوين والتدريب المهني.

موضحا أن هذا يأتي تطبيقا للتوصيات المنبثقة عن مختلف الزيارات بين قائدي البلدين. كاشفا أنه سيتم التواصل بين خبراء البلدين في الأيام القليلة القادمة.