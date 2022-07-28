تكوين مهني: الدليل البيداغوجي بالإنجليزية الموسم القادم

تم استكمال التحضيرات لتعميم استعمال الدليل التقني والبيداغوجي باللغة الإنجليزية التقنية للمتربصين في مختلف الشعب المهنية، اعتباراً من الدخول المهني لدورة سبتمبر 2022.

وقال مدير التوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني، رشيد مسعود الحاج، خلال ملتقى وطني صيفي ببومرداس، أنّ العمل جارٍ على قدم وساق حالياً من أجل استكمال تثمين وإعداد الدليل المذكور.

وأضاف المتحدث أنّه يجري إعداد دليل تقني نموذجي لكل شعبة من الشعب التي يكون فيها القطاع. تماشياً مع الخصوصيات والمتطلبات اللغوية لكل شعبة.

مبرزاً الاهتمام المتزايد للسلطات العمومية بأهمية تعميم استخدام وتدريس اللغة الإنجليزية التقنية في مختلف التخصصات.

وكذا إشراك أساتذة في دورات تكوينية متواصلة لتنمية رصيدهم اللغوي في المجال. وخلق شبكة تواصل فيما بينهم لتبادل التجارب والخبرات.

وكذا توحيد محتوي برامج الشعب باللغة الإنجليزية التقنية والرفع من قابلية التشغيل لدى الشركات المتعددة الجنسيات.

وتمكين المتربصين من قراءة وفهم المصطلحات التقنية المستعملة. إلى جانب وضع برامج تكوين بيداغوجية بهذه اللغة في مختلف التخصصات وتوحيد محتواها.