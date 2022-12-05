تكوين مهني: تحديد تخصصات تتماشى مع نوعية الإعاقة لتسهيل الإدماج

تم تنظيم ندوة حول الآليات الجديدة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التكوين المهني عن طريق تحديد تخصصات تتماشى مع نوعية الاعاقة بهدف تسهيل الادماج المهني لهذه الفئة.

وحسب المنظمين، فإن هذا الفضاء التشاوري الذي نظمته مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، بمشاركة ممثلين عن قطاعات معنية بمجال المرافقة والتكفل والتكوين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى جانب مختصين في علم النفس. يهدف إلى إيجاد مقاربات ترمي إلى تحيين محتويات برامج التكوين المهني الموجهة لهذه الشريحة.

كما أكد المشاركون خلال اللقاء على ضرورة تحيين محتويات برامج التكوين المهني لهذه الفئة. عبر إيجاد تخصصات في مهن وحرف تتوافق مع قدراتهم ونوع الإعاقة وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

كما ركّز المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية والشراكة مع الفاعلين في مجال مرافقة ذوي الإحتياجات الخاصة. ملحين على ضرورة تدعيم المؤسسات التكوينية بنشاطات تتلاءم مع قدرات هذه الفئة.

كما تميز اللقاء بتنظيم أربع ورشات عمل لدراسة محاور الآليات الجديدة المرتبطة بالتكوين المهني الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة تماشيا مع نوعية كل إعاقة. على غرار الاعاقة البصرية والسمعية والذهنية. مع التطرق إلى كيفيات التكفل الفعال بالأشخاص ذوي الإعاقة الموهوبين.

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