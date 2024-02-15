تكوين مهني.. تمديد فترة التسجيلات الأولية

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الخميس، أنه تقّرر تمديد فترة التسجيلات الأولية إلى ما بعد تاريخ 17 فيفري 2024.

وأوضحت الوزارة في بيانها “تنهي وزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى علم الجميع بأنه تقّرر تمديد فترة التسجيلات الأولية. إلى ما بعد تاريخ 17 فيفري 2024,في نمطي التكوين وأجهزة التكوين المختلفة. المتّوجة بشهادة التكوين المهني و شهادة التأهيل المهني خاصة بنمط التكوين عن طريق التمهين. نمط التكوين عن بُعد، ومختلف أجهزة التكوين (المعابر، الدروس المسائية، التكوين المتواصل، المؤسسات الخاصة، فئة ذوي الإحتياجات الخاصة..إلخ). ماعدا في نمط التكوين الحضوري الذي ستنظم فيه امتحانات الانتقاء والتوجيه أيام 20/19/18 فيفري 2024.

كما أشار البيان أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الكثيرة والمُلحة للراغبين في التسجيل على مستوى المؤسسات التكوينية عبر كافة التراب الوطني لدورة فيفري 2024.

وبخصوص النتائج، فسيتم الإعلان عنها يوم الخميس 22 فيفري 2024، أما الدخول الرسمي (للمستمرين والمدمجين) سيكون يوم الأحد 25 فيفري 2024.

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