تكوين مهني.. فتح التسجيلات نهاية جويلية وهذه التخصصات الجديدة

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأحد، أن التسجيلات الخاصة بدورة أكتوبر 2025 ستكون مفتوحة بداية من 27 جويلية إلى غاية 27 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيلات الخاصة بدورة أكتوبر 2025 ستكون مفتوحة من 27 جويلية إلى غاية 27 سبتمبر 2025. فعلى الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني، التسجيل عبر المنصة الرقمية الرسمية: www.takwin.dz

كما دعت الوزارة كل المهتمين إلى الاطلاع على التخصصات الجديدة المتاحة، والتي تم إعدادها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وتشمل مجالات متنوعة على غرار مهن الصناعة، المهن الرقمية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري.

وعليه يُرجى من الراغبين في التسجيل زيارة المنصة الالكترونية، وإتباع التعليمات الخاصة بعملية التسجيل والتوجيه.

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