تكوين مهني: فتح تخصصات تكوينية هامة فيفري القادم

أعلن مدير التعليم والتكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مولود بولعوينات، أن تنظيم صالون الإبتكار وفتح تخصصات تكوينية هامة في شهر فيفري القادم.

وقال بولعوينات، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن إستعدادات حثيثة لإقامة صالون الإبتكار أواخر فيفري القادم، وقال إنّ الحدث سيغطي اختراعات جميع ناشطي مؤسسات التكوين.

كما أضاف بولعوينات، أنه وبرسم دورة فيفري 2023، يجري التحضير لفتح تخصصات هامة في تحلية المياه عبر المدن المطلة على السواحل. كما أنّ التفكير جار في تطوير التخصصات المتصلة بالأمن الغذائي. مشيرا إلى أن مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين. أبرمت إتفاقية للتكوين مع مؤسسة فيات الجزائر في مختلف مجالات صناعة السيارات. فضلا عن توقيع إتفاقية ثانية مع مؤسسة رونو الجزائر. إضافة إلى مذكّرة تفاهم مع مؤسسة بيجو ستروان. ناهيك عن إتفاقية مع جي تي زاد الألمانية للإسهام في التكوين.

وأبرز بولعوينات، الاهتمام بصناعة السفن ومنظومة الصيد، والانفتاح على المقاولاتية. من خلال إنشاء دار للمرافقة عبر الولايات لمساعدة الخرّيجين على إنشاء مؤسسات.

كما أكد بولعوينات، أنّ الاهتمام لا يزال مستمرا بالحرف اليدوية. مضيفا إلى وجود أكثر من 1200 مؤسسة تكوين من المستوى الأول إلى المستوى الخامس عبر الوطن وفي كافة المجالات. والعمل على تحسين مستويات العمال والأساتذة، لإنتاج يد عاملة مؤهلة.

وأشار، بولعوينات إلى أنّ منظومة التكوين والتعليم المهنيين تنتج 300 ألف خريج سنويا. مركّزا على أهمية مساهمة المؤسسات الاقتصادية في عموم عمليات التكوين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور